I nostri ragazzi vanno difesi dalla scuola

Tra i banchi si interiorizzano concetti destinati a durare nel tempo: i vaccini sono sempre efficaci e sicuri, il pianeta è condannato ma mangiare insetti lo salverĂ . I genitori devono offrire anticorpi contro questa propaganda. Altrimenti meglio restare ignoranti. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I nostri ragazzi vanno difesi dalla scuola

In questa notizia si parla di: nostri - ragazzi - vanno - difesi

Venturini: «Proteggere i nostri ragazzi dall'abuso di smartphone, come in Francia e Finlandia» - «Lo scopo di questa risoluzione è promuovere un grande patto educativo tra famiglie, scuole e istituzioni per garantire un uso consapevole e responsabile della tecnologia tra i più giovani.

Il fratello di Massimo Pirozzo, uno dei ragazzi uccisi a Monreale: "Se pensiamo che sia normale che i nostri giovani vengano ammazzati per strada abbiamo la guerra in casa" - Per Marco Pirozzo, fratello di una delle tre vittime della sparatoria di Monreale, sono "inaccettabili" le dichiarazioni dell’avvocato di Salvatore Calvaruso, uno dei due ragazzi fermati con l’accusa di strage: "Ha affermato che non vi fosse alcuna intenzione violenta e ha descritto Palermo come una città che, purtroppo, 'è così', dove la diffusione di armi clandestine sarebbe una realtà ordinaria".

Se staccarsi è impossibile. Il male dei nostri ragazzi, schiavi degli smartphone - In Italia 100mila giovani non possono farne a meno. Gli esperti: «Sono sempre connessi, in aumento i disturbi psichiatrici»

La terza tappa nazionale Rs Feva si è conclusa questo lunedì al circolo di Acquafresca organizzata dal Circolo Nautico Brenzone. I nostri ragazzi si sono difesi bene in queste tre giornate di vento scostante e di tempo instabile che hanno reso le 9 prove disput Vai su Facebook

Compiti estivi, palestra per tutti; Giubileo Giovani: Agesci, in migliaia sulle strade di Roma; DIFESA, SPORT E GIOVANI: ONLINE IL BANDO DI CONCORSO 2025 PER I CORSI VELICI ESTIVI DELLA MARINA MILITARE.