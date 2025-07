I Nomadi in concerto a Santa Paolina

Musica, emozioni e grande partecipazione popolare: il 30 luglio 2025 alle ore 22 la storica band Nomadi sarà protagonista di un attesissimo concerto gratuito a Santa Paolina, in provincia di Avellino.Un evento che si preannuncia memorabile per tutti gli appassionati della musica italiana d’autore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

I Nomadi in concerto a Casalduni ad agosto - Tempo di lettura: < 1 minuto Una serata all’insegna della grande musica italiana attende gli appassionati il prossimo 24 agosto 2025, quando la storica band Nomadi farà tappa a Casalduni, in provincia di Benevento, per un concerto – ad ingresso libero – in Piazza Municipio.

I Nomadi in concerto a Sant'Anna d'Alfaedo - Concerto de I Nomadi a Sant'Anna d'Alfaedo presso l'area della ex base Nato. Appuntamento il 12 luglio 2025 alle ore 21.

Postiglione, musica e spiritualità per la festa patronale: tre vescovi e i Nomadi in concerto - Tempo di lettura: 3 minuti “Un viaggio alla riscoperta della fede, delle antiche tradizioni, del teatro, della natura e della grande musica italiana”.

I Nomadi in concerto alla festa dell’Avis di Ospitaletto. Carletti: “Amo Mantova” - MARCARIA Saranno ancora protagonisti nel Mantovano dopo i concerti di Sabbioneta e del PalaUnical del 2024. Da vocedimantova.it

‘Santa’: concerto dei Nomadi, una folla ad applaudirli; un successo - Di Franco Borlenghi, "Santa Magazine" Quello che tutti si aspettavano, è successo ieri sera ai giardini a mare di Santa Margherita. Scrive msn.com