Negli ultimi giorni il caso che coinvolge Raoul?Bova ha superato i confini del semplice gossip trasformandosi in un vero dossier giudiziario. Alla vigilia della diffusione su? Falsissimo degli audio sulla presunta relazione con Martina?Ceretti, l’attore avrebbe ricevuto una raffica di sms minacciosi: testi che promettevano di far “deflagrare” la sua immagine pubblica se non avesse aderito a richieste rimaste volutamente ambigue. La Procura di Roma, allertata dalla denuncia dello stesso Bova, ha aperto un fascicolo per tentata estorsione, primo passo di un’indagine che punta a chiarire chi si nasconda dietro quell’utenza telefonica intestata a un prestanome e perchĂ©. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - I messaggi ricevuti da Raoul Bova sono vergognosi: ecco il ricatto all’attore, frasi squallide