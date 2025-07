L’Unione europea di radiodiffusione (EBU) è lieta di annunciare uno storico accordo con UC3 per l’acquisizione di diritti multimediali in chiaro per la UEFA Women’s Champions League (UWCL) per i prossimi cinque anni, fino al 2030, su 24 territori per conto di 26 membri dell’EBU (tutte le partite andranno in diretta su Disney+). Questo accordo . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030