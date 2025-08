I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030

L’Unione europea di radiodiffusione (EBU) è lieta di annunciare uno storico accordo con UC3 per l’acquisizione di diritti multimediali in chiaro per la UEFA Women’s Champions League (UWCL) per i prossimi cinque anni, fino al 2030, su 24 territori per conto di 26 membri dell’EBU (tutte le partite andranno in diretta su Disney+). Questo accordo . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030

In questa notizia si parla di: membri - chiaro - uefa - women

I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030 - L’Unione europea di radiodiffusione (EBU) è lieta di annunciare uno storico accordo con UC3 per l’acquisizione di diritti multimediali in chiaro per la UEFA Women’s Champions League (UWCL) per i prossimi cinque anni, fino al 2030, su 24 territori per conto di 26 membri dell’EBU (tutte le partite andranno in diretta su Disney+).

Inizio da record per Women's EURO 2025; Il calendario completo della Serie A Women 2025-26; La Francia batte l’Inghilterra campione in carica.

Anteprima Islanda - Finlandia, Gruppo A UEFA Women's EURO 2025: dove ... - Islanda e Finlandia si affrontano a Thun e danno il via a UEFA Women's EURO 2025 con il loro primo incontro ufficiale dal 1983. Si legge su it.uefa.com

Germania - Polonia, anteprima Gruppo C UEFA Women's EURO 2025: dove ... - Tutto quello che c'è da sapere sulla partita del Gruppo C di UEFA Women's EURO 2025 tra Germania e Polonia. it.uefa.com scrive