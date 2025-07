I Girasoli della Locride Special Olympics | Inclusione Cultura e Futuro in Riva al Mare

I Girasoli della Locride Special Olympics: un abbraccio culturale e inclusivo che fiorisce sul lungomare di Siderno. I Girasoli della Locride Special Olympics non è solo un evento: è un manifesto di umanità , cultura e progettualità sociale. Martedì 29 luglio 2025, il Lungomare delle Palme di Siderno si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare la diversità , il talento e la forza delle persone con disabilità , grazie all’incontro promosso dalla Ministra per le Disabilità , Alessandra Locatelli, con i protagonisti del territorio. Questa iniziativa, fortemente voluta dall’organizzazione locale, vede tra le voci istituzionali anche l’Assessora al Welfare Caterina Capponi, già da tempo impegnata nella promozione di politiche inclusive e partecipative. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

