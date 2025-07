analisi dell’andamento al botteghino di “The Fantastic Four: First Steps”. Il nuovo film dedicato ai Fantastici Quattro, intitolato “The Fantastic Four: First Steps”, ha giĂ ottenuto risultati notevoli nel suo primo fine settimana di programmazione nelle sale cinematografiche. Questa pellicola, parte integrante del Marvel Cinematic Universe (MCU), sta dimostrando un successo superiore rispetto ad altri titoli Marvel recenti, raggiungendo traguardi significativi in termini di incassi. risultati di apertura e confronto con precedenti produzioni. Nel giorno d’esordio, il film ha superato il guadagno domestico del reboot del 2015 dei Fantastici Quattro, superando anche l’intera raccolta di circa 167 milioni di dollari registrata in quella occasione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - I fantastici quattro superano il botteghino della più grande delusione dell’MCU in soli 3 giorni