I Fantastici Quattro | Gli Inizi 10 domande senza risposta con cui il film ci lascia

I Fantastici Quattro: Gli Inizi ( qui la recensione ) segna il debutto della Prima Famiglia Marvel nel nuovo universo alternativo Terra?828, come anche l’inizio della Fase 6 dell’MCU. Nonostante il film presenti una battaglia epica contro Galactus, una potente introduzione a Franklin Richards e una regia visivamente distintiva, lascia una serie di interrogativi non risolti. Questi dubbi non solo alimentano il dibattito fra i fan, ma creano anche il terreno narrativo ideale per l’atteso Avengers: Doomsday. Le domande spaziano da connessioni familiari fino ai misteri del multiverso, introducendo questioni che solo il prosieguo dell’universo cinematografico potrĂ chiarire. 🔗 Leggi su Cinefilos.it