I Fantastici 4 | Gli inizi intervista ai villain | Galactus e Silver Surfer sono come i super ricchi corrotti

Ralph Ineson e Julia Garner sono gli interpreti degli antagonisti dei Fantastici 4 nel film con Pedro Pascal e Vanessa Kirby. Ecco perché fanno paura. In sala. La voce di Ralph Ineson è tra le più belle in assoluto del cinema contemporaneo. Viaggia su vibrazioni profonde tutte sue. Un'ottima intuizione averlo scelto come Galactus, super villain del Marvel Cinematic Universe, antagonista in I Fantastici 4: Gli Inizi. Accanto a lui una star in ascesa: Julia Garner, diventata nota al grande pubblico grazie alle serie Ozark e Invening Anna, che qui è Silver Surfer, araldo di Galactus. Nel film di Matt Shakman, Galactus ha deciso di cibarsi del pianeta Terra-828, proprio quello protetto dai Fantastici 4, ovvero: Mister Fantastic (Pedro Pascal), Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Torcia Umana (Joseph . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Fantastici 4: Gli inizi, intervista ai villain: "Galactus e Silver Surfer sono come i super ricchi corrotti"

