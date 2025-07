I Fantastici 4 - Gli inizi in vetta al boxoffice italiano del weekend | guardando i numeri è la sperata ripartenza?

I Fantastici 4: Gli inizi è primo al botteghino italiano del weekend, con la partenza migliore per un cinecomic nel 2025, mentre i numeri mondiali sono solidi (seppur lontani da exploit come Deadpool & Wolverine). Seguono Jurassic World: La rinascita e Superman.

I Fantastici Quattro – Gli inizi, recensione: un nuovo, discreto primo passo per l’MCU - La nostra recensione de I Fantastici Quattro – Gli inizi, prima attesissima incursione della superfamiglia nell’MCU di cui apre la fase 6: un cinefumetto di discreta fattura, con punti di forza ( Vanessa Kirby, il lato tecnico, il tema) ma anche qualche crepa di sceneggiatura.

I Fantastici 4: Gli Inizi, i Funko Pop! del film confermano l'apparizione del figlio di Sue e Reed - Le immagini dei Funko Pop! realizzati per il film I Fantastici 4: Gli inizi confermano la presenza nella storia di Franklin.

I Fantastici Quattro – Gli inizi: ecco le prime reazioni sui social media - I Fantastici Quattro – Gli inizi: ecco le prime reazioni sui social media Finalmente sono arrivate le reazioni dei social media su I Fantastici Quattro – Gli inizi, con i critici che hanno espresso le loro prime impressioni sul nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe.

