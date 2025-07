I Fantastici 4 | Gli inizi batte Superman al box office internazionale ma negli USA vola più basso

Nonostante l'ottimo esordio negli Stati Uniti di Superman: Legacy, il nuovo film Marvel dedicato alla Prima Famiglia ha ottenuto risultati superiori nei mercati esteri. I Fantastici 4 tornano al cinema con il reboot Gli inizi, e gli incassi aggiornati al primo weekend raccontano una partenza interessante, anche se non del tutto uniforme. Negli Stati Uniti, il film Marvel è stato superato da Superman, ma la Prima Famiglia dell'universo Marvel ha ottenuto un'accoglienza ben più calorosa nei mercati internazionali. Negli Stati Uniti, il debutto del reboot di Superman ha catalizzato l'attenzione del pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Fantastici 4: Gli inizi batte Superman al box office internazionale, ma negli USA vola più basso

In questa notizia si parla di: negli - superman - fantastici - inizi

Dean Cain, attore che ha interpretato Superman negli anni Novanta, definisce il nuovo film di James Gunn “woke” - Dean Cain, che ha interpretato Superman dal 1993 al 1997 nella serie “Lois & Clark – Le nuove avventure di Superman” della ABC, ha recentemente dichiarato a TMZ di essere diffidente nei confronti di Hollywood che vorrebbe rendere l’Uomo d’Acciaio “woke” nel prossimo “Superman” di James Gunn, in cui David Corenswet interpreta il ruolo principale.

Superman, James Gunn ringrazia per il successo negli USA: "Felice di avere raccontato il 'man' in Superman" - La Waner Bros. e i DC Studios festeggiano la solida partenza del Superman di James Gunn: il regista usa i social per ringraziare il pubblico per il sostegno al suo Superman più umano e più sorridente.

Il vero superpotere di Crypto, il cane di Superman: fa aumentare le adozioni negli Usa - La presenza di un cane dal pelo bianco accanto a Clark Kent nella versione 2025 del nuovo film di Superman avrebbe fatto aumentare addirittura del 500% le ricerche su Google da parte delle persone che vogliono adottare un cane in Usa.

Chi sta incassando di più fra Superman e I Fantastici Quattro: Gli Inizi? Vai su X

Programmazione del 23 luglio MAGNUM: I fantastici 4 gli inizi (T): 17.30-20.00-22.30 115’ (trailer, Avatar 3, superman, troppo cattivi 2, Puffi) MEDIUM: Superman (T): 17.30-20.00-22.30 129’ (trailer Avatar 3, Fantastici 4, troppo cattivi 2, i Puffi ) MINIMUM 1: Jura Vai su Facebook

Incassi, I Fantastici Quattro battono Superman, sale box office - Gli inizi': il nuovo adattamento cinematografico dei fumetti Marvel domina il week end Cinetel con 2. Da corrieredellosport.it