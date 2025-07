I dazi di Trump spartiacque nella storia dell’Occidente

Cambia tutto fra le due sponde dell'Atlantico: l'ottimismo e i sorrisi fra i leader occidentali sono un ricordo del passato. Dal primo agosto tutti più guardinghi e diffidenti. I dazi al 15% sono inferiori al temuto 30%, ma di gran lunga peggiori al 4,18% pagato prima. Von der Leyen non è stata all'altezza, dicono le opposizioni in Italia. Soddisfatti Parigi e Berlino. Il primo per gli accordi sui jet da combattimento (non punitivi i dazi per Dassault); i secondi per l'automotive. In cambio, Trump otterrà più acquisti di gas americano liquefatto e potrà esportare l'agroalimentare in Italia (con buona pace della sovranità alimentare).

