I cori “Meloni, Meloni”, la magliette con il volto della premier e la rincorsa della macchina presidenziale. Giorgia Meloni è stata accolta da una folla in festa a Jimma, in Etiopia, dove si è recata in visita insieme al primo ministro etiope, Abiy Ahmed Ali, nell’ambito della sua seconda missione nel Paese, che l’ha vista impegnata a co-presiedere il vertice Onu sui sistemi alimentari e in una serie di incontri con alcuni leader africani sia sui rapporti bilaterali sia sul Piano Mattei. “Meloni, Meloni”: la premier accolta da una festa nella cittĂ di Jimma. Proprio nella cornice del Piano Mattei si inserisce la tappa della delegazione italiana nella cittĂ di Jimma, nella regione di Oromia, a circa 250 km a Sud-ovest della capitale Addis Abeba, per verificare lo stato di avanzamento del progetto di recupero del lago Boye. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - I cori “Meloni, Meloni” e le magliette con il suo volto: a Jimma l’abbraccio degli etiopi alla premier italiana (video)

Studente incatenato e cori contro Meloni: la premier accolta tra le proteste - Uno studente del liceo Minghetti di Bologna si è incatenato questa mattina davanti alla scuola per protestare contro l'approvazione del dl Sicurezza, nel giorno in cui la premier Giorgia Meloni è arrivata in città per partecipare all'assemblea nazionale di Confindustria e visitare il Tecnopolo.

Meloni al Meeting di Rimini: la prima volta da premier - Giorgia Meloni sarà ospite per la prima volta al Meeting di Rimini da quando è arrivata a Palazzo Chigi.