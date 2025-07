I conti di Livia Tellus in Consiglio comunale E da gennaio la società si trasferirà a Palazzo Morattini e si attende un nuovo direttore generale

Sarà all’ordine del giorno del Consiglio comunale di martedì il budget di gruppo 2025-2027 della società Livia Tellus Romagna Holding, lo strumento organizzativo mediante il quale il Comune di Forlì, e le altre 14 amministrazioni locali del comprensorio, attuano una gestione coordinata e unitaria. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Livia Tellus, conti in salute. Più ricavi e nuova sede - La presidente di Livia Tellus, Antonella Danesi, ha presentato in Comune nella seduta della commissione bilancio, giovedì scorso, i conti dell’ultimo anno che, per la holding delle società partecipate dei Comuni del comprensorio forlivese, significa approvare il bilancio al 30 giugno, il tutto dopo aver ricevuto quelli delle varie società , che invece seguono l’anno solare.

