I carabinieri intervengono poco prima dell' ingresso di un uomo in casa dell' ex compagna | scatta l' arresto

Questa notte a Torre del Greco i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato per atti persecutori e percosse un 32enne del posto, giĂ noto alle forze dell’ordine.I militari sono intervenuti – allertati dal 112 – in un’abitazione giĂ segnalata in passato. L’uomo giĂ aveva minacciato l’ex. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Panico a Bologna, uomo armato di forbici aggredisce passanti e carabinieri. Immobilizzato col taser - Vista l’impossibilità di bloccare l'aggressore con metodi convenzionali, i carabinieri hanno fatto ricorso al taser, riuscendo a immobilizzarlo e ad ammanettarlo.

Sgonico, truffa a un’anziana: arrestato dai Carabinieri un uomo di 46 anni - Tempo di lettura: 3 minuti Nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

Tenta di rapinare un uomo con una katana di 50 centimetri, poi prende a morsi i carabinieri: arrestato in Irpinia - In manette è finito un giovane di 20 anni, arrestato dai carabinieri a Sant'Andrea di Conza, nella provincia di Avellino.

Carabinieri intervengono a Reggio Calabria: arrestato uomo per violenza domestica Vai su Facebook

Spari a Cinecittà. Un uomo ferito portato via in auto da altri due - Sul posto, dopo la segnalazione al 112, i carabinieri della stazione Appia e gli uomini del Nucleo Radiomobile c ... Segnala msn.com