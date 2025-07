I camerieri in Italia? Pagati troppo poco La difesa di Max Angioni

Tra le pieghe della comicità si nascondono spesso delle verità poco raccontate, come quella del mestiere dell'addetto sala che viene messo in luce, con le sue lacune, in uno show in onda su Italia Uno. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - “I camerieri in Italia? Pagati troppo poco”. La difesa di Max Angioni

Dietro le quinte | I cuochi italiani sono sempre più stranieri, ma vengono pagati molto meno; Viareggio: mancano barman e camerieri per la stagione estiva, Confesercenti avvia corsi; Il restaurant manager Rudy Travagli: I camerieri sono ancora sottopagati e maltrattati, basta con il lavoro-ripiego.

La fuga dei camerieri italiani: a Londra per ottenere il visto bisogna ... - Stretta sui camerieri italiani nel Regno Unito: ottenere il visto è sempre più difficile e il costo della vita insostenibile. Si legge su gamberorosso.it