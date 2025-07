Hunger Games | L’alba sulla mietitura Elle Fanning | È grazie ai fan se sono diventata Effie Trinket

L'attrice conquista il ruolo di Effie Trinket nel prequel del franchise di Hunger Games dopo una lunga campagna social promossa dal pubblico. Il potere del fan casting si è fatto sentire ancora una volta, e questa volta a beneficiarne è stata Elle Fanning, entrata ufficialmente nel cast di Hunger Games: L'alba sulla mietitura nel ruolo di Effie Trinket. L'attrice ha confermato che il merito della sua selezione va in gran parte al sostegno ricevuto dal pubblico sui social, che per mesi ha espresso il desiderio di vederla nella parte precedentemente interpretata da Elizabeth Banks. Elle Fanning è Effie Trinket: il passaggio di testimone da Elizabeth Banks Nel corso di un'intervista con MTV, Fanning ha ammesso: "Penso che i fan abbiano avuto davvero . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Hunger Games: L’alba sulla mietitura, Elle Fanning: “È grazie ai fan se sono diventata Effie Trinket”

