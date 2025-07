Housing sociale due alloggi popolari a persone con sindrome di Down col progetto ‘Le chiavi di casa’

Milano, 28 luglio 2025 – Regione Lombardia ha dato il via libera al progetto 'Le chiavi di casa' per destinare due alloggi popolari del Comune di Bergamo all' AIPD - Associazione Italiana Persone con Sindrome di Down, grazie a una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco. Progetto per l'Inclusione e l'Autonomia. L'iniziativa nasce dall'esigenza di rendere più accessibili le opportunità abitative per le persone con disabilità , ma anche di rigenerare il patrimonio immobiliare della città di Bergamo. I due alloggi del Comune, situati in via Borgo Santa Caterina, saranno destinati all'AIPD per un periodo di 15 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Housing sociale, due alloggi popolari a persone con sindrome di Down col progetto ‘Le chiavi di casa’

