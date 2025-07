Hotel studenteschi l’ultima speculazione Drogheranno il mercato dell’abitare in città

"La speculazione immobiliare sta divorando la nostra città e i suoi effetti saranno devastanti". Lo sostiene la lista Diritti in Comune (Una città in Comune e Rifondazione Comunista) che punta il dito su quello che definisce il nuovo business immobiliare degli hotel studenteschi. "Strutture private a prezzi di mercato che drogheranno ulteriormente il mercato abitativo – attacca Diritti in Comune e avranno come effetto l’espulsione delle fasce più deboli della popolazione dalla città, oltre a mutare radicalmente la figura degli studente e delle studentesse che arriveranno a Pisa. L’ultima operazione immobiliare di questo tenore è quella messa in campo dall’Università di Pisa che ha messo in vendita l’ex- Dipartimento di Chimica per 7 milioni e mezzo, indicando in accordo con il Comune di Pisa la modifica di destinazione d’uso ad albergo studentesco: una operazione su cui proprio negli scorsi giorni avevamo depositato una interpellanza in consiglio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Hotel studenteschi, l’ultima speculazione. Drogheranno il mercato dell’abitare in città"

In questa notizia si parla di: città - mercato - hotel - studenteschi

Piazza del Popolo, Dsp: "Ora si attivino le procedure per tutelare lavoratori, mercato e l'intera città" - Democrazia Sovrana Popolare commenta la sentenza del Tar sul mercato di piazza del Popolo e chiede una urgente soluzione alla problematica per il bene dei lavoratori e del quartiere.

Mercato immobiliare in Puglia: Foggia è la città in cui si acquistano più case con classi energetiche peggiori - Dall’analisi delle compravendite effettuate attraverso le agenzie del Gruppo Tecnocasa nel 2024 in Puglia risulta che l’86,0% delle transazioni ha riguardato abitazioni in classi energetiche basse (F e G).

Virtual tour ed emozione, quando la casa diventa racconto: così cambia il mercato immobiliare in città - Mentre il mondo corre verso nuove abitudini di vita e di lavoro, anche il mercato immobiliare palermitano sta cambiando pelle.

Hotel studenteschi, l’ultima speculazione. Drogheranno il mercato dell’abitare in città; Immobili per posti letto, Diritti in Comune: Operazioni speculative per hotel studenteschi; Immobili per posti letto: 'Operazioni speculative per hotel studenteschi'.