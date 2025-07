Hockey prato l’Italia maschile inizia con una vittoria gli Europei B

Inizia con il piede giusto il percorso della Nazionale italiana di hockey su prato ai Campionati Europei B in corso di svolgimento a Lousada (Portogallo). La formazione allenata dal tecnico Gianluca Cirilli, infatti, ha superato i padroni di casa con il punteggio di 2-1. A passare in vantaggio sono stati proprio i lusitani con la rete di Laurens Halfmann al minuto 24. La reazione degli azzurri è stata veemente con Davide Arosio che prima pareggia i conti al minuto 31, quindi segna la rete del sorpasso e della vittoria al minuto 47. Negli altri incontri disputati: successo del Galles per 3-1 contro lo Svizzera (Gruppo B), quindi rotondo 8-3 della Scozia contro la Croazia (Gruppo B), mentre nel Gruppo A, quello dell’Italia, l’Irlanda ha piegato 5-3 la Cechia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey prato, l’Italia maschile inizia con una vittoria gli Europei B

