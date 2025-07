HO PERSO ANCHE TE | Terribile lutto per Carlotta Mantovan!

Una professionista stimata scompare prematuramente. Carlotta Mantovan condivide il legame sincero e ventennale con Claudia Adamo, volto Rai Meteo. Un messaggio struggente! Un dolore improvviso ha scosso il mondo della televisione: una figura tanto rispettata dietro le quinte del racconto della realtà è scomparsa, lasciando un vuoto inatteso. Ad annunciare la perdita è stata Carlotta Mantovan, con un messaggio che rivela un legame profondo, intenso, quasi fraterno. La sua pubblicazione su Instagram si trasforma in un canto di addio, una poesia di immagini e parole attraversate dalla tristezza. Mantovan ha condiviso una fotografia che per lei era la più significativa: ritrae due donne che si guardano con complicità, sorridenti, in un momento intimo di gioia. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

