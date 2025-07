Ho perso anche te Lutto per Carlotta Mantovan l’addio commosso

Personaggi Tv. . Sembrava un giorno come tanti, e invece per l’ambiente Rai è arrivata una nuova batosta: un dolore profondo, intimo, che ha scosso anche chi, da casa, aveva imparato a voler bene a certi sorrisi che bucano lo schermo. A stringersi nel lutto, la conduttrice e giornalista Carlotta Mantovan, figura elegante e riservata della televisione italiana, che dopo anni difficili sembrava aver ritrovato una fragile serenità. E invece, una notizia inaspettata ha riaperto una ferita mai del tutto rimarginata. Una fotografia condivisa su Instagram, due donne che si guardano e ridono. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Ho perso anche te”. Lutto per Carlotta Mantovan, l’addio commosso

Morta Claudia Adamo, il ricordo commovente di Carlotta Mantovan: Sorella mia, ho perso anche te; Fabrizio Frizzi: la moglie Carlotta Mantovan “Ho scelto la via del silenzio per elaborare il lutto”; Carlotta Mantovan, una travolgente marea d’amore per lenire il suo dolore.

