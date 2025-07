Hjulmand Juventus Comolli prepara l’assalto al danese dello Sporting | ecco cifre e dettagli del possibile colpo a centrocampo

Hjulmand Juventus, Comolli prepara l’assalto al danese di proprietà dello Sporting Lisbona: ecco cifre e dettagli del possibile colpo a centrocampo. Morten Hjulmand, centrocampista danese dello Sporting Lisbona, è il primo obiettivo per il centrocampo della Juve  in vista della stagione 20252026. Come riportato da Tuttosport, Giovanni Comolli, direttore sportivo bianconero, sta preparando un’offensiva decisiva per portare il giocatore a Torino. Hjulmand è diventato una priorità per la Juve, che punta a rinforzare la mediana con un elemento di qualità e solidità . La trattativa con lo Sporting, tuttavia, non sarà facile, ma la Juventus è pronta a provarci passo dopo passo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hjulmand Juventus, Comolli prepara l’assalto al danese dello Sporting: ecco cifre e dettagli del possibile colpo a centrocampo

Hjulmand alla Juventus: è sempre lui la priorità a centrocampo. È già stata raggiunta un’intesa per… Gli sviluppi per l’approdo del danese in bianconero - di Redazione JuventusNews24 Hjulmand alla Juventus: il danese rimane la priorità a centrocampo. Raggiunta un’intesa per… Le novità per il suo arrivo in bianconero.

