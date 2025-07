Hjulmand Juventus | c’è una nuova rivale per Comolli! Questo top club europeo ha presentato un’offerta allo Sporting ecco cosa sta succedendo

Hjulmand Juventus: spunta una nuova rivale per Comolli! Questo top club europeo ha presentato un’offerta allo Sporting, cosa sta accadendo. Il calciomercato Juventus a centrocampo rischia di subire una beffa clamorosa. Proprio quando i bianconeri stavano pianificando l’assalto a Morten Hjulmand, obiettivo numero uno per la mediana, l’inserimento prepotente del Manchester United ha cambiato radicalmente le carte in tavola. Come riportato da Calciomercato.com, i Red Devils avrebbero presentato un’offerta importante, mettendo la Signora in una posizione di grande difficoltĂ . L’inserimento del Manchester United: il fattore Amorim è decisivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

