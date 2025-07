Il colpo di scena che cambia tutto: Dan Ndoye è del Nottingham Forest. L'obiettivo numero uno del Napoli ha scelto la Premier League, chiudendo la porta a un trasferimento in azzurro. La conferma, doppia e definitiva, arriva sia da Sky Sport che dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha lanciato il suo inequivocabile "Here we go!". Una beffa che costringe il Napoli a una reazione immediata. E la reazione ci sarĂ : come svelato da Sky, è previsto un vertice in serata che coinvolgerĂ tutta l'area tecnica, da Conte a De Laurentiis, per decidere l'alternativa e lanciare il nuovo assalto. Il retroscena del sorpasso inglese. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - "Here we go", sfuma Ndoye: scatta il vertice del Napoli | Tre nomi in pole