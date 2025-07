Hanno stupito a Dimaro ora possono restare al Napoli | Conte blocca due azzurri

Possibile novitĂ per quanto riguarda il futuro di due calciatori azzurri: la parole finale spetterĂ a mister Antonio Conte Il Napoli ha da poco concluso il lavoro a Dimaro, prima tappa di questo precampionato azzurro. Ora, i partenopei allenati da mister Antonio Conte avranno a disposizione due giorni di riposo, prima di riprendere le operazioni in campo il 30 luglio a Castel di Sangro, per la seconda fase del preseason. In questo primo assaggio di preparazione, due calciatori su tutti hanno sorpreso per la qualitĂ del lavoro svolto in Trentino. Il tecnico dei Campioni d’Italia, infatti, ha deciso che i due in questione saranno rivalutati attentamente anche in terra abruzzese, e poi si deciderĂ il futuro: ecco di chi si tratta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

