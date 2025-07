Hannah Montana compie 20 anni | cosa aspettarsi da Miley Cyrus

Miley Cyrus si prepara a celebrare il ventesimo anniversario di Hannah Montana con nuove sorprese. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Hannah Montana compie 20 anni: cosa aspettarsi da Miley Cyrus

In questa notizia si parla di: hannah - montana - miley - cyrus

La Disney aveva vietato a Miley Cyrus di cantare i brani di “Hannah Montana” dopo la fine della serie - La Disney ha regalato a Miley Cyrus il grande successo quando debuttava nel 2006 sul piccolo schermo nei panni di Hannah Montana, una cantante pop che nascondeva ai fan la sua vera identità per condurre una vita normale.

Miley Cyrus canta Unfaithful di Rihanna: https://www.instagram.com/reel/DMLgvo-IUkP/?igsh=Y2lvd202Y2dlNXE0 Ospite di Ryan Seacrest, Miley ha detto: “Ho lavorato su ogni minuto di Something Beautiful, creando questo insieme, ma vederlo al Tribeca Fes Vai su Facebook

io la amo sono cresciuta con le canzoni , hannah montana bellissima la mia vita ma io non ce la farei a seguirla ora sincera col pensiero di non vederla mai live Vai su X

Miley Cyrus: Mi proibirono di cantare i brani di Hannah Montana; Miley Cyrus: «Ho sperimentato l'Emdr per superare i traumi, mi ha salvata. Le ex star Disney dovrebbero fare tutte psicoterapia»; “Miley Cyrus: Something Beautiful”, il film con l’ultimo album.

Miley Cyrus ha un’idea per il 20° anniversario di Hannah Montana - A quasi vent’anni dal debutto di Hannah Montana, Miley Cyrus ha acceso l’entusiasmo dei fan annunciando che sta preparando qualcosa di speciale per celebrare il 20° anniversario della serie. Riporta ciakgeneration.it

Miley Cyrus planning ‘Hannah Montana’ tribute? Fans fuel rumors - The “Flowers” singer previously mentioned that she wasn’t allowed to sing any songs from the show since it’s ended in 2011. Secondo newsnationnow.com