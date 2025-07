Hamilton e la Ferrari sono ancora due mondi distanti il pilota sta soffrendo la pressione Sueddeutsche

Un flop finora l’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari. Nessun podio per il campione britannico da quando ha cambiato scuderia; potrebbe sentire la pressione dato che è da tempo che la Ferrari non sforna campioni del mondo. Hamilton e la Ferrari sono ancora due mondi distanti. La Sueddeutsche scrive: Nella lista delle grandi curiosità compare il perché Hamilton non è salito sul podio né nella prima metà della stagione di Formula 1, né nella prima gara della seconda parte con la Ferrari. Il suo compagno di squadra Charles Leclerc è arrivato terzo al Gran Premio del Belgio. Hamilton è arrivato settimo; in realtà la sua è stata una prestazione brillante, essendo partito dal 18esimo posto in griglia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Hamilton e la Ferrari sono ancora due mondi distanti, il pilota sta soffrendo la pressione (Sueddeutsche)

Ferrari, Hamilton e Leclerc hanno un’utilitaria. Le uniche certezze sono loro, non Elkann, non Vasseur (Turrini) - La situazione della Ferrari è quella che è: dopo sei Gran Premi disputati, il team di Maranello – a secco di titoli dal lontano 2008 – ha racimolato soltanto 94 punti (152 in meno della McLaren capolista!) e versa in una situazione di sconforto totale.

Ferrari dai due volti nel venerdì di Imola, Leclerc: “Soffriamo il giro secco”. Hamilton: “Manca la costanza” - Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Difficile decifrare il venerdì della Ferrari, a due facce. Rosse che faticano nel time attacco, Rosse che sul passo gara non hanno sfigurato.

McLaren domina le prove libere del GP di Imola: la Ferrari brilla a metà con Leclerc e Hamilton - Oscar Piastri e Lando Norris dominano anche la seconda sessione di prove libere del GP dell’Emilia Romagna 2025.

Nel giovedì del Gran Premio del Belgio, tredicesima tappa del Mondiale di Formula 1, Lewis Hamilton ha parlato in conferenza stampa del suo momento in Ferrari, del lavoro dietro le quinte e delle sensazioni dopo il filming day al Mugello. Il sette volte campio Vai su Facebook

F1 | Ferrari: ecco chi è il nuovo ingegnere di Lewis Hamilton - Lewis Hamilton ha sollevato l'attenzione dopo il Gran Premio del Belgio di Formula 1 quando ha detto di aver avuto "un cambio di ingegnere" alla Ferrari, che è stato rivelato essere Johannes Hatz, ... Da msn.com

F1 | Hamilton: “In Ferrari per vincere, non voglio che finisca come con Alonso e Vettel” - Il pilota della Ferrari, partito diciottesimo, ha avuto un venerdì e un sabato decisamente pessimi, ma in gara è riuscito a ... Scrive msn.com