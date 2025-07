Ha segnato un’epoca Lutto nel cinema italiano la triste notizia è appena arrivata

Ci ha lasciati oggi una vera “istituzione” del cinema italiano, considerato uno degli addetti stampa del settore piĂą influenti di sempre, un segno indelebile nel settore dello spettacolo. La sua carriera ha attraversato diverse decadi, distinguendosi per la creativitĂ e le strategie innovative nella promozione di film e personaggi noti del grande schermo. Enrico Lucherini si è spento all’etĂ di 92 anni. Fondatore sia dello storico Studio Lucherini-Rossetti-Spinola che dello Studio Lucherini-Pignatelli, il suo contributo alla promozione cinematografica italiana dagli anni Sessanta fino al 2012 è stato determinante. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Ha segnato un’epoca”. Lutto nel cinema italiano, la triste notizia è appena arrivata

