Ha mentito con chi stava lei Dopo il caos Raoul Bova lo scoop clamoroso su Rocío Muñoz Morales

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sono al centro di uno dei casi più chiacchierati del momento. La loro storia, da idillio perfetto a tempesta mediatica, è diventata il nuovo tormentone del gossip italiano. Tutto è iniziato quando Fabrizio Corona ha diffuso alcuni audio privati, facendo esplodere un vero e proprio effetto domino tra accuse, smentite e voci sempre più insistenti. Le dichiarazioni ufficiali dei due attori, affidate ai loro legali, non fanno che alimentare la curiosità: da una parte si parla di una separazione già avvenuta e di una famiglia gestita “per il bene delle figlie”; dall’altra Rocío, tramite la sua avvocata, nega tutto e si dice sorpresa dall’esposizione pubblica che coinvolge le sue bambine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ha mentito, con chi stava lei”. Dopo il caos Raoul Bova, lo scoop clamoroso su Rocío Muñoz Morales

Rocio Muñoz Morales rompe il silenzio attraverso il suo avvocato. Nessuna separazione da Raoul Bova, almeno fino al giorno dello scandalo.

Rocío Muñoz Morales, finita al centro dell'attenzione nelle ultime settimane a causa della bufera mediatica scoppiata attorno ai tradimenti di Raoul Bova, smentisce la presunta crisi tramite il suo avvocato. Sul web, infatti, circolando da qualche giorno degli a

