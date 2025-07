«Ciao, sono Gwyneth Paltrow. Sono stata ingaggiata temporaneamente per parlare a nome dei più di 300 dipendenti di Astronomer». Così si apre l’ironico video pubblicato sui canali social di Astronomer, azienda di Intelligenza Artificiale finita al centro di un’improvvisa bufera mediatica, culminata con le dimissioni del CEO e della responsabile delle risorse umane. La vicenda è ormai nota: durante un concerto dei Coldplay, i due dirigenti sono stati inquadrati dalla kiss cam e, resisi conto di essere sotto i riflettori, hanno reagito in modo goffo, cercando di nascondersi — come se volessero tenere segreta la loro presenza insieme. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Gwyneth Paltrow, nuovo volto (temporaneo) di Astronomer: il video-parodia dopo il caso Kisscam