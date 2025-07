Il politico giapponese Taro Yamamoto scatena un putiferio travestendosi da Char Aznable di Gundam per sostenere una candidata, suscitando critiche da fan, casa produttrice e addetti ai lavori. Nel panorama politico giapponese, la cultura pop si intreccia spesso con la comunicazione pubblica in modi sorprendenti e a volte controversi. L'ultimo caso riguarda Taro Yamamoto, che ha scelto un cosplay di Gundam per promuovere una candidata, scatenando un acceso dibattito tra fan, casa produttrice e osservatori sull'uso eccessivo e discutibile di un'icona anime in politica. Il cosplay che fa discutere: Yamamoto tra politica e fandom Il leader del partito Reiwa Shinsengumi, Taro Yamamoto, ha suscitato scalpore indossando i panni di Char Aznable, uno dei villain più emblematici e controversi della saga Gundam. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Gundam, un politico giapponese fa il cosplay del villain della serie: viene accusato anche da Bandai