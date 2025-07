Guerra Thailandia – Cambogia Washington e Pechino dietro i due eserciti

Gli scontri tra Cambogia e Thailandia hanno visto l’aviazione tailandese (Royal Thai Air Force, Rtaf) impiegare sei caccia Lockheed Martin F-16AB in risposta agli attacchi transfrontalieri con razzi e artiglieria da parte delle forze cambogiane. Colloqui per il cessate il fuoco in Malesia. Nelle ultime ore sono iniziati colloqui di pace tra i leader thailandesi e cambogiani in Malesia, con il primo ministro thailandese Phumtham Wechayachai e l’omologo cambogiano Hun Manet riuniti a Putrajaya, capitale amministrativa malese. Presenti anche gli ambasciatori di Stati Uniti e Cina. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che i funzionari USA “sono sul campo in Malesia per supportare questi sforzi di pace”. 🔗 Leggi su Panorama.it

