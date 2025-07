Guerra in Ucraina Trump sta perdendo la pazienza | Sono molto deluso da Putin ridurrò la scadenza per arrivare alla tregua ed evitare le sanzioni contro Mosca

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è detto profondamente deluso dal comportamento del leader russo Vladimir Putin, che sembra voler prolungare la guerra in Ucraina invece di cercare una tregua. “Sono molto deluso da Putin”, ha dichiarato Trump durante un incontro ufficiale a Washington con il nuovo premier del Regno Unito, Keir Starmer. L’ex tycoon americano ha spiegato che, a causa dell’atteggiamento ostile della Russia, verrĂ anticipata la deadline di 50 giorni che lui stesso aveva concesso a Mosca per firmare un accordo di pace con l’Ucraina del presidente Volodymyr Zelensky. . 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Guerra in Ucraina, Trump sta perdendo la pazienza: “Sono molto deluso da Putin, ridurrò la scadenza per arrivare alla tregua ed evitare le sanzioni contro Mosca”

