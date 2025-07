Guerra in Ucraina Trump al veleno | Non mi interessa più parlare con Putin

Una dichiarazione secca, senza giri di parole, che segna un cambiamento nei toni e nella strategia diplomatica. « Non mi interessa piĂą parlare con Putin », ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sottolineando l’esaurimento della pazienza americana nei confronti di Mosca. Secondo il presidente, una precedente conversazione “molto franca” con il leader del Cremlino non ha portato ai risultati sperati. Al contrario, i bombardamenti in Ucraina sono continuati, rendendo per Washington sempre piĂą difficile mantenere una linea attendista. Con questo scenario sullo sfondo, Trump ha annunciato una stretta drastica sui tempi concessi alla Russia per trovare un’intesa sul conflitto in corso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra in Ucraina, Trump al veleno: “Non mi interessa piĂą parlare con Putin”

