Guerra in Ucraina le notizie del giorno del 28 luglio in diretta

Lanci di droni nella notte tra Mosca e Kiev. Almeno cinque le persone rimaste ferite nella capitale ucraina, tra loro anche un bambino di due anni. Le forze di difesa russe, invece, fanno sapere di aver abbattuto sette droni quattro dei quali nel territorio di Rostov. Guerra in Ucraina le notizie del giorno del 28 luglio Inizio diretta: 280725 06:00 Fine diretta: 280725 23:59 07:50 280725 Ancora attacchi su Kiev, 5 feriti tra cui bambina di 2 anni Nel quartiere Darnytskyi di Kiev, un edificio residenziale è stato danneggiato a causa di un altro attacco russo e 5 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Guerra in Ucraina, le notizie del giorno del 28 luglio in diretta

