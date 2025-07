Guerra Gaza Tajani | Siamo favorevoli al riconoscimento Palestina ma prima va raggiunta la pace – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 luglio 2025 "Noi siamo a favore del riconoscimento dello Stato palestinese ma è una questione di tempi, non di sostanza. Il nostro primo obiettivo è raggiungere la pace, perché quello che sta succedendo a Gaza è inaccettabile" così il Ministro Tajani, intervenendo alla conferenza in cui è stata presentata la tappa finale degli Stati Generali del Mezzogiorno. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Gaza, Tajani “Rassicurazioni da Sa’ar per far entrare aiuti italiani” - GENOVA (ITALPRESS) – “Ho concluso la telefonata con il ministro degli esteri israeliano poco fa e mi ha assicurato che si farà tutto il possibile per far entrare anche gli strumenti che fornisce l’Italia attraverso Food for Gaza”.

Gaza, il rifiuto di Tajani di riferire in Parlamento ormai è un caso. Le opposizioni: “Quanto ancora dobbiamo pietire la sua presenza?” - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è dato per disperso in Parlamento. Hanno voglia le opposizioni a richiedere la sua presenza quasi in ogni seduta di Camera e Senato.

Gaza, Tajani “Necessario cessate il fuoco, popolazione è stremata” - NOTO (SIRACUSA) (ITALPRESS) – “Noi non condividiamo le ultime scelte del governo israeliano. L’abbiamo detto in tutti i modi possibili, pur sapendo bene che tutto è iniziato per colpa di Hamas, noi ci impegniamo per un cessate il fuoco per poi arrivare alla fine a due popoli, due stati che è la soluzione ideale.

Dichiarazione rilasciata oggi da Tajani: "Noi siamo amici di Israele, ma basta con i bombardamenti a Gaza. Hamas deve fare la sua parte e deve liberare gli ostaggi, ma anche Israele deve capire che non si può continuare con questa carneficina della popolaz Vai su Facebook

Guerra Gaza, Tajani: Siamo favorevoli al riconoscimento Palestina, ma prima va raggiunta la pace; Tajani: “Stato di Palestina? Solo se loro riconoscono Israele”; Palestina. Meloni frena, ‘è controproducente’.

