Guerra dei dazi tra Usa e Cina ripartono i colloqui | Trump congela la stretta sull' export hi-tech

Pechino e Washington potrebbero estendere la tregua tariffaria di altri tre mesi. Sarà questo il tema centrale del nuovo round di colloqui commerciali tra Usa e Cina, che si terrà oggi in Svezia. Si tratta del terzo faccia a faccia dei funzionari cinesi e americani, dopo gli incontri di Ginevra a. 🔗 Leggi su Today.it

La Cina apre il dialogo con gli Usa sui dazi: i primi colloqui in Svizzera dal 9 al 12 maggio - La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina non è finita ma dopo un mese di escalation delle tariffe doganali a seguito della decisione del presidente Donald Trump di imporre dazi alle importazioni cinesi negli Usa, le due superpotenze cominceranno a dialogare.

Ripresi a Ginevra i colloqui fra Usa e Cina sui dazi - Sono ripresi poco dopo le 10 a Ginevra i colloqui a porte chiuse fra delegati statunitensi e cinesi sui dazi commerciali, avviati ieri.

Dazi, riprendono i colloqui Usa-Cina - Dopo mesi di guerra commerciale Stati Uniti e Cina scelgono la linea comune di non farsi troppo male e abbassano i tassi dei dazi.

UE-Cina e #dazi statunitensi, le principali sfide commerciali dell'Ue. Il punto di @esp.michele #ue #cina #commercio

Dazi, Cina in pressing su Usa: oggi nuovo round. Trump: "Vicini a intesa" - Funzionari statunitensi e cinesi si preparano a incontrarsi oggi, lunedì 28 luglio, a Stoccolma per la terza volta in meno di tre mesi con al centro il nodo dei dazi. Segnala msn.com

Ancora dazi, oggi tocca a Pechino - Stati Uniti e Cina si incontreranno a Stoccolma per i nuovi colloqui sulle tariffe, dopo l'intesa sbloccata ieri con l'Ue ... Riporta tio.ch