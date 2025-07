Guardiola | Dopo il City mi fermerò Lamine Yamal come Messi? Il talento c' è però

Pep intervistato da GQ: "Dopo questa tappa ho bisogno di concentrarmi su me stesso. L'ultimo anno? Anche Jordan ha vinto 6 anelli su 15 campionati disputati".

