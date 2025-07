Gta 6 | la strana risposta di un veterano di rockstar games a un rumor bombshell

Discussione sulla performance di Grand Theft Auto 6: il parere di un ex dipendente Rockstar. Le speculazioni riguardanti le caratteristiche tecniche di Grand Theft Auto 6 continuano ad alimentare l'interesse degli appassionati. Tra le voci più discusse emerge la possibilità che il nuovo capitolo della saga venga sviluppato con una frequenza di aggiornamento di 30 FPS, anziché i canonici 60, almeno nelle versioni per console base. Tale ipotesi si basa su dichiarazioni provenienti da un ex dipendente di Rockstar Games, che ha condiviso alcuni dettagli sulla direzione tecnica del gioco. Il commento di un ex collaboratore Rockstar sulla scelta dei frame rate.

