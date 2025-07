Grecia incendi nel nord di Atene | popolazione evacuata

Sabato 26 luglio un incendio ha devastato un sobborgo a nord di Atene e alcuni residenti sono stati evacuati, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. Le immagini della televisione greca hanno mostrato elicotteri che lanciavano acqua sulle case in fiamme mentre l'incendio divampava sulle colline circostanti. Sul posto 145 vigili del fuoco e 44 autopompe, 10 aerei antincendio e sette elicotteri al lavoro per domare l'incendio, la cui origine è sconosciuta. Le temperature che raggiungono o superano i 38 gradi, le condizioni di siccità e i venti forti stanno alimentando le fiamme. I vigili del fuoco stanno anche affrontando altri tre incendi di grandi dimensioni nel sud-ovest, sulle due isole più grandi della Grecia - Creta a sud ed Eubea a nord di Atene - e anche sull'isola di Citera, a nord-ovest di Creta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Grecia, incendi nel nord di Atene: popolazione evacuata

