Grealish e Garnacho sorpresa dall’Inghilterra | i tifosi del Napoli già sognano

Arrivano novitĂ interessanti sul mercato in entrata della SSC Napoli: l’esterno offensivo potrebbe arrivare dalla Premier League. Il calciomercato del Napoli va avanti. La dirigenza azzurra è sempre al lavoro per cercare di ingaggiare i giocatori adatti alle esigenze di Antonio Conte. Finora i tifosi partenopei non possono non essere soddisfatti: l’arrivo di De Bruyne, Lang, Beukema, Lucca e Marianucci ha fatto salire l’entusiasmo alle stelle. Nel frattempo arriva un aggiornamento su alcuni possibili acquisti del Napoli. Il quotidiano The Sun, infatti, ha riportato delle notizie interessanti su Jack Grealish e Alejandro Garnacho. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Grealish e Garnacho, sorpresa dall’Inghilterra: i tifosi del Napoli giĂ sognano

In questa notizia si parla di: napoli - tifosi - grealish - garnacho

Il Napoli e lo scudetto “a tavolino”: filtra uno scenario che fa impazzire i tifosi - Qualcuno ha già iniziato il conto alla rovescia. Il finale potrebbe non essere quello che tutti si aspettavano.

Napoli Basket, festa per la permanenza in A: USB regala 3000 magliette Lumos ai tifosi - SarĂ una festa in campo e sugli spalti quella che celebrerĂ la permanenza in Serie A del Napoli Basket, dopo una stagione al cardiopalma.

Conte è difficile da amare, a Napoli il rapporto con i tifosi è freddo. Con lui finisce sempre allo stesso modo (Guardian) - Conte è difficile da amare, a Napoli il rapporto con i tifosi è freddo e negoziale (Guardian) “Anche per gli standard del Napoli, l’interazione tra i tifosi e Conte è imbarazzante.

Il Napoli tratta Raheem Sterling: se non arrivasse Ndoye c’è anche lui in lista, vi piacerebbe? Il mister X del Napoli ha nome e cognome: Raheem Sterling. L’esterno inglese, in esubero dal Chelsea, piace ad Antonio Conte ed è nel mirino degli azzurri. V Vai su Facebook

Napoli, il Nottingham Forest si inserisce per N; Il video di Garnacho e i tifosi del Manchester United che lascia un solo dubbio sul suo futuro; The Sun - Il Napoli prova il colpo Grealish! Il City apre allo sconto: le cifre e l'eventuale piano B.

Grealish conferma che il Napoli c'è: la sua frase fa sognare i tifosi - Grealish conferma che il Napoli c'è: la sua frase fa sognare i tifosi Ndoye, Sterling, ma non solo. Si legge su informazione.it