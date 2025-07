Graziano Stacchiotti si candida alle Regionali | Mi metto in gioco per dare voce a chi costruisce lavora e spera ogni giorno

A GUGLIANO - “Un marchigiano vero, con i piedi per terra e lo sguardo avanti.” Così si presenta Graziano Stacchiotti, 42 anni, agente generale di assicurazione, consigliere comunale ad Agugliano e consigliere provinciale della Provincia di Ancona, che annuncia ufficialmente la sua candidatura. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

