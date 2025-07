Grande Fratello | un ex vippone al fianco di Simona Ventura come opinionista? Di chi si tratta

Il reality torna a settembre con un format rinnovato e un cast "popolare". Intanto impazza il gossip su chi affiancherà Simona Ventura in studio. A settembre Mediaset riaccende i riflettori sul Grande Fratello Nip, la versione del celebre reality di Canale 5 dedicata esclusivamente a concorrenti comuni, lontani dal mondo dello spettacolo, degli influencer e dei social. La grande novità di questa edizione? La conduzione sarà affidata a Simona Ventura, pronta a tornare al timone di un reality show dopo la recente esperienza come opinionista a L'Isola dei Famosi. Un Grande Fratello rinnovato e "più vero" Stando alle prime anticipazioni, la prossima edizione del reality show si avvicinerà maggiormente al format originale: al centro ci saranno le relazioni umane, le storie genuine e concorrenti . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello: un ex vippone al fianco di Simona Ventura come opinionista? Di chi si tratta

Grande Fratello 2025, conduce Simona Ventura: concorrenti, durata e data di inizio - Simona Ventura sarà la nuova conduttrice del Grande Fratello NIP, l’edizione 2025 del reality di Canale 5 dedicata esclusivamente a concorrenti non famosi.

“E chi ti riconosce più?”. Simona Salvemini, dal Grande Fratello e Filippo Bisciglia a oggi: com’è - Mentre l’estate televisiva si prepara a ripartire con la nuova edizione di Temptation Island, e Filippo Bisciglia torna a vestire i panni del conduttore, una figura del suo passato riaccende la curiosità dei fan: Simona Salvemini.

“E chi ti riconosce più?!”. Simona Salvemini choc, trasformata: com’è oggi l’ex Grande Fratello - Sotto i riflettori di Temptation Island, mentre Filippo Bisciglia si prepara a condurre una nuova edizione, emerge una figura che non smette di suscitare curiosità : Simona Salvemini.

