Google conferma i problemi con i comandi vocali per le luci smart

Google ammette l'esistenza di un bug sui comandi vocali per le luci smart e promette il rilascio di un aggiornamento risolutivo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google conferma i problemi con i comandi vocali per le luci smart

