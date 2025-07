Golf ISPS HANDA Women’s Scottish Open | trionfa Lottie Woad Moresco 21esima

Una spettacolare Lottie Woad ha trionfato l’ISPS HANDA Women’s Scottish Open di golf, con 267 (67 65 67 68, -21) colpi, concludendo un ciclo di tre settimane incredibile. Spettacolare Lottie Woad. Dopo aver cambiato categoria da numero uno amateur, ha vinto la prima gara a cui ha preso parte da proette, l’ISPS HANDA Women’s Scottish Open che ha firmato con 267 (67 65 67 68, -21) colpi, concludendo un ciclo di tre settimane incredibile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: isps - handa - women - scottish

Golf, ISPS HANDA Women’s Scottish Open al via: Fanali e B. Moresco sfidano le regine del green - L’ISPS Handa Women’s Scottish Open è il primo di tre tornei di golf consecutivi in Regno Unito: saranno rispettivamente nove e undici le vincitrici di almeno un evento sul LPGA Tour 2025 e sul LET.

ISPS HANDA Women’s Scottish Open, LET/LPGA Dundonald Links, Ayrshire In Scozia, Lottie Woad, ex numero uno mondiale amateur al suo debutto tra le proette, ha vinto con -21 superando Hyo Joo Kim 2/a con -18. È il suo secondo successo in t Vai su Facebook

ISPS HANDA Women’s Scottish Open, LET/LPGA 24-27 luglio Dundonald Links, Ayrshire, Scozia https://federgolf.it/news/in-primo-piano/fanali-e-b-moresco-sfidano-le-regine-del-green-in-scozia/… @tecnicigolf @PGAitaliana #golf Vai su X

Fanali e Moresco al Women’s Scottish Open: le azzurre sfidano le big del golf mondiale; Orari e Tornei della settimana dal 21 al 27 luglio - GARE; La spettacolare vittoria di debutto di Lottie Woad all'ISPS Handa Women's Scottish Open supera le aspettative..

Golf: England’s Lottie Woad wins ISPS Handa Women’s Scottish Open in her first start as a professional - England's Lottie Woad lived up to her billing as one of golf's brightest new stars by winning the US$2 million ISPS Handa Women's Scottish Open, in her first start as a professionaland as an LPGA Tour ... Come scrive thestar.com.my

Straordinaria Lottie Woad: trionfo all’esordio da pro - Buona la prova anche di Alessandra Fanali, che ha chiuso 50esima con un +1 ... Si legge su sportal.it