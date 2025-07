Goletta Verde pronta a sbarcare a Castellabate unica tappa in Campania

E' pronta a sbarcare a Castellabate, Goletta Verde, per la sua unica tappa in Campania, il prossimo 30 e 31 luglio. La storica campagna di Legambiente, da oltre 30 anni, s'impegna a difendere la bellezza e la biodiversità lungo tutte le coste italiane, monitorando l'inquinamento dei mari e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Goletta Verde giunge a Marina: "Il rigassificatore porterà nuove opere. Bene invece l'eolico offshore" - “In Emilia-Romagna sono ancora troppi i progetti legati alla produzione di energia da fonti fossili, è necessario un cambio di rotta.

Goletta Verde monitora il mare della Romagna: due zone fuori dai limiti di legge, una è nel cesenate - Sono stati presentati oggi a Marina di Ravenna, i dati del monitoraggio di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente che monitora lo stato di salute di mare e coste e che concluderà suo viaggio il 9 agosto in Liguria.

Goletta Verde nelle Marche: a Senigallia e Ancona si parla di mare e crisi climatica - Ancona, 30 giugno 2025 — Goletta Verde, la storica campagna estiva di Legambiente che monitora lo stato di salute di mare e coste, arriva anche nelle Marche.

