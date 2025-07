Gli Smashing Pumpkins chiudono l’11esima ed di Unaltrofestival

Milano, 28 lug. (askanews) – Si conclude con l’imperdibile live degli Smashing Pumpkins l’undicesima edizione di Unaltrofestival che per il 2025 si è rinnovato abbracciando nuove location per offrire al pubblico un’esperienza ancora più coinvolgente e unica. Dopo dieci anni di straordinari concerti al Circolo Magnolia di Segrate, la storica venue è stata affiancata quest’anno da due nuovi spazi di Milano: il Carroponte – un luogo iconico a pochi chilometri dal cuore della città – e il Parco della Musica – situato a Segrate e immerso in 70.000 metri quadrati di verde. Questo ampliamento ha rappresentato un passo significativo per Unaltrofestival che ha ospitato quindi un numero maggiore di esibizioni live e che lo conferma come uno degli appuntamenti musicali più importanti e attesi dell’estate italiana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

