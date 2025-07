Gli psicologi non hanno dubbi | ecco di cosa soffre chi rimane in pigiama tutto il giorno

Il benessere mentale è importante come quello fisico, gli psicologi allertano su cosa soffre chi rimane in pigiama tutto il giorno. Può sembrare semplice pigrizia, ma non è affatto così. Riconoscere la “verità ” di piccoli gesti, leggendoli con empatia e cura, potrebbe essere l’azione migliore, perchĂ© permette di comprendere appieno come stanno le persone che stanno al proprio fianco. Magari conoscendo la condizione di malessere, si può essere in grado di aiutare chi rimane in pigiama tutto il giorno, perchĂ© vuol dire che soffre di una condizione specifica. - Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

