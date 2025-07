Gli effetti dei dazi di Trump sulle case auto anche Usa

I bilanci del secondo trimestre dell’anno evidenziano l’impatto delle barriere tariffarie introdotte dal presidente americano sui veicoli importati negli Usa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gli effetti dei dazi di Trump sulle case auto (anche Usa)

In questa notizia si parla di: effetti - dazi - trump - case

Dazi, Urso smentisce effetti negativi sull'export Italia verso Usa - Roma, 14 mag. (askanews) -"In questo contesto ancora in movimento, dobbiamo prendere atto che l'annuncio dei dazi al momento non ha avuto effetti negativi sull'export italiano negli Stati Uniti, che anzi è significativamente aumentato nei primi tre mesi dell'anno".

Trump, annuncio minaccioso: dazi al 50% all’UE dal 1° giugno. Effetti immediati sui mercati - ABBONATI A DAYITALIANEWS Annuncio choc su Truth: l’Unione Europea accusata di approfittare degli Stati Uniti.

I dazi di Trump: gli effetti sull’economia americana - Nelle ultime settimane i dazi sono diventati un tema ricorrente su giornali, testate online e telegiornali.

I dazi annunciati da Trump contro l'Ue sono saliti al 30%, cioè il 10% in più di quanto comunicato da Trump prima dell'incontro con Meloni alla Casa Bianca. Sono questi gli effetti dell'amicizia privilegiata con gli Stati Uniti? Meloni si è presentata come grande Vai su X

TRUMP: DAZI e CASE! Facciamo chiarezza. Guarda il video su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=BoDAoJn3ykA 3937759123... Vai su Facebook

Dazi di Trump, ecco il conto pagato dall'Europa: export crollato del 35% (ma l'Italia si ferma al 10%); Dazi Trump contro l'Ue, che effetto avrebbero sui prezzi e chi li pagherebbe? I DATI; Dazi, borse asiatiche in rialzo. Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22% - Borsa: Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22%.

I dazi triplicati (senza ragione): perché l’Europa ha deciso di patteggiare con l’America di Trump? - L’Unione europea paga un prezzo pesante in cambio della «stabilità» nei rapporti con gli Stati Uniti. Scrive msn.com

Mutui, effetto dazi: cosa cambia per chi compra casa ora - A seconda della risposta dell’Unione europea, i dazi potrebbero causare sia un abbassamento, sia un rialzo dei tassi di interesse sui mutui in Italia ... Segnala quifinanza.it